Harald Wohlfahrt verabschiedet sich in Stuttgart Extrem steigende Kosten stellen das Palazzo „auf eine harte Probe“

Die Auslastung in der Palazzo-Saison 2022/2023 war fast so hoch wie vor Corona – doch extrem steigende Kosten stellen „die Rentabilität auf eine harte Probe“, sagt Chefin Michaela Töpfer. Am Sonntag verabschiedet sich das Dinnerzelt aus Stuttgart.