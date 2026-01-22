1 Bei dem Unfall entstand ein Schaden in Höhe von rund 25 000 Euro. Foto: Eibner-Pressefoto

Ein VW und ein Smart prallen Mittwochnacht in Sindelfingen zusammen. Ein Fahrer war zu schnell, einer war falsch abgebogen.











Zwei Verletzte sowie ein Schaden in Höhe von etwa 25 000 Euro sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich Mittwochnacht gegen 22.15 Uhr in Sindelfingen ereignete.

Ein 54 Jahre alter Mann war mit seinem Smart von einem Parkstreifen am Bahnhof aus in die Hanns-Martin-Schleyer-Straße gefahren. Dort stoppte er sein Auto mitten auf der Straße, vermutlich um verbotswidrig zu wenden. Ein 27-jähriger VW-Fahrer bog im gleichen Moment von der Hanns-Martin-Schleyer-Straße nach links ab in Richtung Rudolf-Diesel-Straße. Weil er, wie die Polizei vermutet, dabei viel zu schnell fuhr, sah er den stehenden Smart zu spät und rammte ihn.

Der 54-Jährige wurde dabei in seinem Auto eingeklemmt und musste von der Feuerwehr befreit werden. Er wurde anschließend vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht, während der 27-Jährige vor Ort medizinisch versorgt wurde.