Transporter kracht in Ampel – Fahrer schwer verletzt

Unfall in Sindelfingen

5 Der Fahrer hatte wohl einen medizinischen Notfall. Foto: SDMG/Dettenmeyer

Am Donnerstag ist es zu einem schweren Unfall in Sindelfingen gekommen. Ein Fahrer krachte mit seinem Transporter gegen eine Ampelanlage und wurde dabei schwer verletzt.















Am Donnerstag ist es auf der Mahdentalstraße gegen 14.30 Uhr im Bereich des Autobahnanschlusses Sindelfingen Ost (Kreis Böblingen) zu einem Verkehrsunfall gekommen.

Nach ersten Informationen der Polizei befuhr ein Transporter die Straße in Richtung Autobahn. Aufgrund eines medizinischen Problems krachte der Fahrer wohl in die Leitplanke. Dann schleuderte der Transporter auf eine Ampelanlage, die im Auto stecken blieb. Der Fahrer wurde nach ersten Meldungen schwer verletzt und kam in ein Krankenhaus. Der Transporter musste abgeschleppt werden, die Ampel wurde demontiert.