Unfall in Sindelfingen: Motorradfahrer von Auto angefahren – schwer verletzt in Klinik

9 Bei dem Unfall wurde 37-jährige Motorradfahrer schwer verletzt. Foto: SDMG

Bei einem Unfall in Sindelfingen (Kreis Böblingen) ist am Mittwochabend ein Motorradfahrer schwer verletzt worden. Ein Autofahrer hatte den 37-Jährigen übersehen und angefahren.











﻿Bei einem Unfall auf der Hanns-Martin-Schleyer-Straße in Sindelfingen (Kreis Böblingen) ist am späteren Mittwochabend 37-Jähriger schwer verletzt worden, zudem ist hoher Schaden entstanden. Ein 55-Jähriger Autofahrer hatte den Motorradfahrer nach Angaben der Polizei wohl übersehen und angefahren.

Demnach fuhr der 37-Jährige zuvor auf seiner Honda in Richtung Neckarstraße. Der 55-Jährige fuhr gegen 22.35 Uhr mit seinem Opel auf die Straße ein und fuhr den Motorradfahrer an. Der 37-Jährige wurde dabei schwer verletzt, der Rettungsdienst versorgte ihn vor Ort und brachte ihn dann in ein Krankenhaus.

Beide Fahrzeuge mussten nach dem Unfall abgeschleppt werden. Den Schaden schätzt die Polizei auf insgesamt etwa 20.000 Euro. Die Hanns-Martin-Schleyer-Straße musste rund um die Unfallstelle etwa zwei Stunden gesperrt bleiben.