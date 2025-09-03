Unfall in Sindelfingen: Linienbus kracht gegen mehrere Fahrzeuge

6 Der Unfall ereignete sich in der Hanns-Martin-Schleyer-Straße in Sindelfingen. Foto: Markus Dahm

Ein Linienbus kracht am Mittwochmorgen in Sindelfingen gegen mehrere Fahrzeuge. Die Polizei hat eine erste Vermutung zur Unfallursache.











Link kopiert

﻿ Ein Linienbus der Linie 701 ist am Mittwochmorgen an der Hanns-Martin-Schleyer-Straße in Sindelfingen gegen mindestens sieben Fahrzeuge gekracht. Die Polizei vermutet einen medizinischen Notfall bei dem 57-jährigen Busfahrer als Unfallursache.

Wie ein Sprecher der Polizei auf Nachfrage unserer Redaktion berichtet, kam es an der Hanns-Martin-Schleyer-Straße unweit der Kreuzung zur Bahnhof- und zur Neckarstraße gegen 6 Uhr zu dem Unfall. Demnach überfuhr der Fahrer eine Verkehrsinsel und eine rote Ampel und riss diese aus der Verankerung. Im weiteren Verlauf schob der Linienbus vier Fahrzeuge, die ordnungsgemäß abgestellt gewesen waren, zusammen und kollidierte mit drei Motorrädern und -rollern. Außerdem habe der Bus noch Schilder und Pfosten gerammt, die teils umknickten, so der Polizeisprecher. Zum Schluss stieß der Bus gegen ein Unterführungshaus und eine Betonwand, wo das Fahrzeug sich verkeilte und zum Stehen kam. Durch herumfliegende Trümmerteile wurden zudem ein weiteres Kleinkraftrad sowie ein Mercedes beschädigt.

Die Polizei sowie die Feuerwehr waren mit einem Großaufgebot vor Ort. Der Busfahrer wurde in ein Krankenhaus eingeliefert, noch ist unklar ob wegen des medizinischen Notfalls oder wegen Verletzungen, die er bei dem Unfall erlitten haben könnte.

Der Linienbus rammte Fahrzeuge, die abgestellt waren. Foto: SDMG

Der Verkehr staute sich rund um die Unfallstelle

Durch den Verkehrsunfall entstand ein Sachschaden von rund 300 000 Euro. Während der Einsatzmaßnahmen, bei welchen auch Einsatzkräfte von Feuerwehr, THW, Werksfeuerwehr und der Stadt Sindelfingen vor Ort waren, mussten mehrfach Teile der Hanns-Martin-Schleyer-Straße und Neckarstraße kurzweilig für den Verkehr gesperrt werden. Weil die Ampel beschädigt war, regelte die Polizei den Verkehr. Im morgendlichen Berufsverkehr kam es deshalb zu Staus. Ortskundige wurden gebeten, die Stelle zu umfahren, um den Bereich an der Hanns-Martin-Schleyer-Straße zu entlasten. Gegen 14 Uhr waren sämtliche Fahrzeuge abgeschleppt, die beschädigte Ampel wieder in Betrieb gesetzt, die Fahrspuren gereinigt und die Fahrbahn wieder für den Verkehr freigegeben.

Der Verkehrspolizeiinspektion Ludwigsburg liegen Erkenntnisse vor, wonach eine weitere Person zum Unfallzeitpunkt als Fahrgast im Linienbus saß, jedoch bereits vor Eintreffen der Einsatzkräfte die Unfallstelle verlassen hatte. Diese wird gebeten sich bei der Polizei unter der Telefonnummer 0711 / 6869 0 oder E-Mail an stuttgart-vaihingen.vpi@polizei.bwl.de zu melden.