Unfall in Sindelfingen: Autofahrer übersieht rote Ampel

1 Bei dem Unfall in Sindelfingen entstand ein Schaden in Höhe von rund 21 000 Euro Foto: imago images/Fotostand

Zwei Autos stoßen in den Morgenstunden in Sindelfingen zusammen. Einer davon hatte wohl eine rote Ampel übersehen.











Drei leicht verletzte Personen und rund 21 000 Euro Schaden sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich am Freitagfrüh in Sindelfingen ereignet hat. Gegen 6 Uhr war ein 61-jähriger VW-Fahrer auf der Calwer Straße in Richtung Sindelfingen unterwegs und auf die Kreuzung zur Gottlieb-Daimer-Straße zugefahren, wo eine Ampel den Verkehr regelt. Als der VW-Fahrer nach links abbog, kam in dem Moment ein 64 Jahre alter Dacia Fahrer auf der Calwer Straße entgegen und rammte die rechte Seite des Autos. Den ersten Ermittlungen der Polizei zufolge dürfte der 61-Jährige VW-Fahrer das Rotlicht der Ampel übersehen haben.

Die Polizei sucht Zeugen

Der VW-Fahrer, seine 58-jährige Mitfahrerin sowie der Dacia-Fahrer erlitten leichte Verletzungen und wurden vom Rettungsdienst in Krankenhäuser gebracht. Beide Autos mussten abgeschleppt werden. Jetzt sucht die Polizei Zeugen. Wer Hinweise geben kann, der wird gebeten, sich beim Polizeirevier Sindelfingen zu melden. Die Telefonnummer ist 0 70 31/69 70, die E-Mail-Adresse lautet sindelfingen.prev@polizei.bwl.de.