27-Jähriger vor Gericht Prozessbeginn wegen Raubüberfalls auf Seniorin in Neuhausen

Weil er eine 70-Jährige in ihrem Haus in Neuhausen mit dem Messer bedroht und dann beraubt haben soll, steht seit Mittwoch ein 27-Jähriger vor dem Landgericht. Der Angeklagte soll früher bereits als Handwerker in dem Haus der Frau gearbeitet haben.