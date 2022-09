Unfall in Schwäbisch Gmünd

1 Der 83 Jahre alte Mann starb noch am Ort des Unfalls. (Symbolbild) Foto: picture alliance / Nicolas Armer/Nicolas Armer

Ein 83-Jähriger ist in Schwäbisch Gmünd von einem Lastwagen überfahren worden. Für das Unfallopfer kam jede Hilfe zu spät. Er starb noch vor Ort.















Link kopiert

Ein 83-jähriger Passant ist am Mittwoch von einem Lastwagen erfasst und getötet worden. Wie die Polizei mitteilt, überrollte ein 52 Jahre alter Lkw-Fahrer den Mann mit seinem Fahrzeug am Vormittag in Schwäbisch Gmünd (Ostalbkreis).

Das Unfallopfer starb noch an der Unfallstelle. Die Verkehrspolizei hat die Ermittlungen in dem Fall aufgenommen.