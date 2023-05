6 Zwei der in den Unfall verwickelten Fahrzeuge. Insgesamt wurden vier Menschen schwer verletzt. Foto: 7aktuell.de/Kevin Lermer/7aktuell.de | Kevin Lermer

Weil eine 19-jährige Autofahrerin in Schorndorf die Vorfahrt missachtet hat, ist es zu einem schweren Unfall gekommen. Die Frau wurde in ihrem Fahrzeug eingeklemmt.















Link kopiert

Bei einem Unfall in Schorndorf (Rems-Murr-Kreis) haben am Freitagnachmittag vier Menschen im Alter von 19 bis 66 Jahren schwere Verletzungen erlitten. Eine 19-jährige Autofahrerin, welche die Waiblinger Straße in Richtung der Mittleren Uferstraße überqueren wollte, hatte die Vorfahrt einer 66-Jährigen missachtet, die mit ihrem Ford stadteinwärts fuhr. Nach dem Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge wurde der BMW der 19-Jährigen gegen einen im Bereich der Kreuzung wartenden Porsche geschleudert, in dem ein 61-jähriger Mann und eine 60-jährige Frau saßen.

Feuerwehr muss 19-Jährige aus Unfallauto retten

Die Unfallverursacherin wurde bei dem Unfall in ihrem Fahrzeug eingeklemmt und musste durch die Feuerwehr Schorndorf gerettet werden. Alle vier Insassen der drei am Unfall beteiligten Fahrzeuge mussten mit jeweils schweren Verletzungen in Krankenhäuser gebracht werden. Die Höhe des Schadens beträgt nach den Angaben der Polizei ungefähr 70 000 Euro.