Unfall in Schönaich: Betrunkener Radler stürzt mitten auf der Kreuzung – wer hat was gesehen?

Ein 69 Jahre alter Mann ist in Schönaich mit seinem Fahrrad gestürzt. Die Polizei sucht Zeugen.

Auf einer Kreuzung in Schönaich (Kreis Böblingen) ist ein 69 Jahre alter Mann mit seinem Fahrrad gestürzt. Die Polizei sucht Zeugen, weil bei dem Unfall viel unklar ist.











Ein 69-jähriger Radfahrer hat sich am Sonntag, 8. Februar, in Schönaich (Kreis Böblingen) bei einem Unfall schwer verletzt. Das hat das zuständige Polizeipräsidium Ludwigsburg mitgeteilt.

Der Radfahrer war demnach am Nachmittag mit seinem Rad unterwegs. Mutmaßlich trug er dabei keinen Helm. Auf der Kreuzung der Böblinger Straße, der Johann-Strauß-Straße und der Kepplerstraße verlor der Mann die Kontrolle über sein Fahrrad und stürzte. Die Polizei geht davon aus, dass er betrunken war.

Wer hat den Unfall mit dem Fahrrad gesehen?

Obwohl der 69-Jährige mitten auf der Kreuzung stürzte, sind weder der genaue Unfallzeitpunkt noch der -hergang bekannt. „Bislang haben wir noch keine Zeugen“, sagt ein Sprecher der Polizei. Man gehe aber davon aus, dass der Mann nicht lange dort gelegen habe, immerhin sei die Kreuzung recht viel befahren. Eine Passantin alarmierte gegen 16.50 Uhr die Polizei. Der Rettungsdienst brachte den Mann in ein Krankenhaus. Da der Verletzte nicht ins Röhrchen pusten konnte, wurde bei ihm Blut abgenommen, um seinen Alkoholpegel zu überprüfen.

Die Verkehrspolizeiinspektion Ludwigsburg hat die Ermittlungen aufgenommen. Sie bittet Zeugen, die die Fahrweise des Radfahrers oder gar den Unfall beobachtet haben, sich unter Telefon 0711/6869-0 oder per E-Mail an stuttgart-vaihingen.vpi@polizei.bwl.de zu melden.