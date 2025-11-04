Unfall in Schlaitdorf: Kind läuft auf die Straße und wird von Auto erfasst

Kind läuft auf die Straße und wird von Auto erfasst

1 Der Rettungsdienst brachte das Kind zu weiteren Untersuchungen in eine Klinik. (Symbolfoto) Foto: IMAGO/Klaus W. Schmidt

In Schlaitdorf im Kreis Esslingen ist am Montag ein Sechsjähriger auf die Straße gelaufen und von einem Auto erfasst worden. Der Rettungsdienst brachte das Kind in eine Klinik.











﻿In Schlaitdorf (Kreis Esslingen) ist am Montagnachmittag ein Sechsjähriger unvermittelt auf die Straße gelaufen und von einem Auto erfasst worden. Nach Angaben der Polizei wurde das Kind dabei verletzt, ersten Erkenntnissen nach aber nicht schwer.

Demnach rannte der junge kurz vor 14 Uhr vor dem Rathaus hinter einem vorbeifahrenden Fahrzeug über die Hauptstraße. Hierbei wurde der Sechsjährige durch die im Gegenverkehr fahrende Mercedes-Benz A-Klasse eines 35 Jahre alten Mannes erfasst. Der Rettungsdienst brachte das Kind zur weiteren Untersuchung und Behandlung in eine Klinik.