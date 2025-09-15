Unfall in Schlaitdorf: 19-Jähriger missachtet Vorfahrt – Frau verletzt in Klinik

1 Die Polizei sichert eine Unfallstelle. (Symbolfoto) Foto: Marijan Murat/dpa

Bei einem Unfall bei Schlaitdorf (Kreis Esslingen) wurde am Sonntagnachmittag ein 51-Jährige verletzt. Sie musste in einer Klinik behandelt werden, zudem entstand hoher Schaden.











Link kopiert

﻿ Bei einem Unfall am Sonntag gegen 14.30 Uhr bei Schlaitdorf (Kreis Esslingen) ist eine 51-jährige Autofahrerin verletzt worden. Sie war mit ihrem Nissan Micra auf der Kreisstraße 1235 unterwegs, als nach Angaben der Polizei ein 19-Jähriger mit einem Mercedes von einem Feldweg auf die Straße gefahren ist und ihr die Vorfahrt nahm.

Die Autos kollidierten und die 51-Jährige wurde verletzt, ersten Erkenntnissen nach leicht. Der Rettungsdienst versorgte sie zunächst an der Unfallstelle, anschließend wurde sie in eine Klinik gebracht. Beide Autos waren nach dem heftigen Zusammenstoß nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der Schaden wird von der Polizei auf etwa 15.000 Euro geschätzt.