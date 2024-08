Unfall in Schanbach: Fahrt endet an Baum – 23-Jähriger muss Führerschein abgeben

Fahrt endet an Baum – 23-Jähriger muss Führerschein abgeben

Unfall in Schanbach

Der Fahrer musste eine Blutprobe und seinen Führerschein abgeben, berichtet die Polizei. (Symbolfoto)

In Aichwald (Kreis Esslingen) hat am Sonntagmorgen ein 23-Jähriger in einem Kreisverkehr die Kontrolle über sein Auto verloren. Dabei stand er möglicherweise unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln.











Nach einem Unfall in Schanbach (Kreis Esslingen) am Sonntagmorgen muss sich ein 23-Jähriger wegen des Fahrens unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln verantworten. Wie eine Sprecherin der berichtet war der Mann gegen 7.10 Uhr mit seinem VW gegen einen Baum gefahren, nachdem er in einem Kreisverkehr die Kontrolle verloren hatte.

Der Mann war zuvor aus Richtung Krummhardt gekommen, als er in dem Kreisverkehr mit der Aichschießer Straße nach rechts von der Fahrbahn abkam und gegen einen Baum prallte. Der 23-Jährige blieb ersten Erkenntnissen nach ebenso unverletzt, wie sein 21 Jahre alter Beifahrer, ein 24-Jähriger, der auf dem Rücksitz gesessen hatte, wurde vom Rettungsdienst untersucht, aber offenbar ebenfalls nicht verletzt.

Im Zuge der Unfallaufnahme bemerkten die Polizisten Anzeichen davon, dass der Fahrer unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand, weshalb er eine Blutprobe und seinen Führerschein abgeben musste. Sein Wagen musste abgeschleppt werden, den Schaden schätzt die Polizei auf etwa 6500 Euro.