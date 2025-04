Unfall in Ruit: Von Sonne geblendet – Autofahrerin fährt Radfahrer an

Angriff in Deizisau 18-Jährige muss behandelt werden – und schlägt Rettungssanitäterin in den Rücken

Die Polizei hat am Montagabend in Deizisau (Kreis Esslingen) eine 18-Jährige in Gewahrsam genommen, die eine Rettungssanitäterin angegriffen hat. Die junge Frau musste ihren Rausch in einer Zelle ausschlafen, außerdem erwarten sie nun mehrere Anzeigen.