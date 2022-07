1 Bei einem Fahrradunfall in Rottenburg ist ein Mann tödlich verletzt worden. (Symbolfoto) Foto: Animaflora PicsStock – stock.adobe.com

Bei einem Fahrradunfall in Rottenburg ist ein Mann tödlich verletzt worden. Nun muss diie Polizei die Identität des Unfallopfersd klären.















Link kopiert

Rottenburg - Der Radler sei am Samstag mit seinem Rad vermutlich aus Unachtsamkeit gegen den Bordstein gefahren und zu Boden gestürzt, wie ein Sprecher der Polizei am Sonntag mitteilte. Dabei wurde er so schwer verletzt, dass er trotz einer Versorgung durch einen Notarzt noch an der Unfallstelle starb.

Polizei bittet um Hinweise

Die Polizei konnte den Mann bislang nicht identifizieren und bittet mögliche Zeugen um Hinweise. Er wird wie folgt beschrieben: Etwa 40 bis 50 Jahre alt, schlanke, sportliche, trainierte Figur, dunkle bis leicht grau melierte Haare. Er fuhr ein Rennrad der Marke "isaac".

Hinweise an das Polizeirevier Rottenburg unter Telefon 07472/9801-0.