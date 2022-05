9 In Rottenburg ist ein Auto von einer Brücke gestürzt. Foto: SDMG/Schulz

Ein 84 Jahre alter Autofahrer stürzt am Sonntag in Rottenburg von einer Brücke. Der Nissan fällt sechs bis sieben Meter tief, der Mann wird schwer verletzt. Was ist passiert?















Ein Mann ist am Sonntag mit seinem Auto in Rottenburg am Neckar von einer Brücke gestürzt. Wie die Polizei berichtet, kam der Nissan-Fahrer auf der B28 von der Fahrbahn ab und stürzte in die Tiefe. Der 84-Jährige war aus Richtung A81 kommend in Richtung Rottenburg unterwegs gewesen.

Warum der Mann zwischen der Seebronner Straße und der Sülchenstraße vor der dortigen Brücke nach links abkam, ist bisher unklar. Andere Verkehrsteilnehmer waren laut Polizei aber nicht beteiligt. Der Mann überfuhr zunächst einen Leitpfosten und fuhr hinter der dort beginnenden Leitplanke entlang. Im weiteren Verlauf prallte er mit der rechten Frontseite gegen das Brückengeländer der Überführung Jahnstraße.

Auto stürzt sechs bis sieben Meter in die Tiefe

Hier hob der Nissan an der nahezu senkrecht abfallenden Böschung ab, flog mehrere Meter weit und stürzte schließlich etwa sechs bis sieben Meter tief auf die darunter verlaufende Jahnstraße.

Die Feuerwehr Rottenburg und der Rettungsdienst waren mit mehreren Einsatzkräften vor Ort. Der Fahrer erlitt schwere Verletzungen und wurde mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen. Das Fahrzeug musste abgeschleppt werden. Es entstand ein Schaden in Höhe von insgesamt etwa 10.000 Euro. Die Polizei hat die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang aufgenommen.