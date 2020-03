Unfall in Rot am See

1 Das schwer verletzte Kind wurde mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht. (Symbolbild) Foto: dpa

Tragischer Unfall im Kreis Schwäbisch Hall. Ein 33-Jähriger rangiert mit seinem Traktor auf einem Wiesengrundstück. Dabei übersieht er seine kleine Tochter und verletzt diese schwer.

Rot am See - Ein 33-Jähriger hat in Rot am See (Kreis Schwäbisch Hall) seine kleine Tochter mit einem Traktor erfasst. Das Kind wurde dabei schwer verletzt, wie die Polizei am Dienstag mitteilte.

Der 33-Jährige habe das Traktor-Gespann am Montagnachmittag auf einem Wiesengrundstück rangiert und dabei nicht bemerkt, dass sich das 19 Monate alte Mädchen hinter dem Anhänger befand, hieß es. Das Kind wurde mit einem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus gebracht.