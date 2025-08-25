Unfall in Reutlingen: Traktor kippt um und verliert zahlreiche Äpfel

1 Ein Traktor mit einem mit Äpfel beladenen Anhänger war aus noch unbekannter Ursache auf abschüssiger Strecke umgekippt. Foto: Marijan Murat/dpa

Bei einem Verkehrsunfall am Montagvormittag kippt ein Traktor in Reutlingen um. Dabei verliert er seine geladenen Äpfel. Die Fahrbahn ist durch den Unfall derzeit gesperrt.











Am Montagmorgen ist im Reutlinger Stadtteil Altenburg in der Illerstraße ein Traktorgespann umgekippt. Dabei gerieten die Äpfel, die der Traktor geraten hatte, auf die Straße. Gegen 11.30 Uhr befuhr ein 72-jähriger Fendt-Fahrer laut Polizei mit beladenem Anhänger in Richtung Ortsmitte und geriet, vermutlich infolge eines Fahrfehlers, an einen Bordstein. Dadurch kippte der Traktor samt Hänger auf der abschüssigen Straße zur Seite, die geladenen Äpfel verteilten sich auf der Fahrbahn.

Der Fahrzeuglenker wurde laut Polizei vom Rettungsdienst vor Ort ambulant behandelt und konnte an der Unfallstelle bleiben. Ein verständigter Rettungshubschrauber kam nicht zum Einsatz. Die Fahrbahn musste für die Unfallaufnahme, Bergung der Fahrzeuge, Verladung der Äpfel und Reinigung der Fahrbahn gesperrt werden. Die Sperrung dauert immer noch an.

Die Polizei schätzt den entstanden Schaden an den Fahrzeugen, einer Fußgängertreppe und einer beschädigten Straßenlaterne auf etwa 120.000 Euro.