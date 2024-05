Unfall in Remseck: Vorfahrt missachtet - fünf Verletzte bei Zusammenstoß

7 In Remseck am Neckar kommt es am Freitag zu einem Unfall. Foto: SDMG/SDMG / Schulz

In Remseck am Neckar kommt es am Freitag zu einem Unfall an der Einmündung Aldinger Straße und Ludwigsburger Steige. Dabei werden fünf Personen verletzt.











Ein Verkehrsunfall mit insgesamt fünf Leichtverletzten hat sich am Freitagnachmittag auf der Westtangente zwischen Ludwigsburg und Remseck-Aldingen ereignet. Wie die Polizei auf Nachfrage mitteilt, ereignete sich der Unfall gegen 16.15 Uhr.

Eine 20-jährige Smart-Fahrerin war auf der Landesstraße 1144 von Remseck in Richtung Ludwigsburg unterwegs. Im Smart befanden sich zu diesem Zeitpunkt neben der Fahrerin eine 36-jährige Beifahrerin und ein 37-jähriger Beifahrer. Im Bereich der Einmündung der Landesstraße 1144 in die Kreisstraße 1692 wollte die 20-Jährige nach links in Richtung Kornwestheim abbiegen. Hierbei übersah sie einen aus Richtung Ludwigsburg entgegenkommenden Peugeot 308. In dem Peugeot saßen eine 20-jährige Fahrerin und eine 21-jährige Beifahrerin. Es kam zum Zusammenstoß. Bei dem Unfall wurden die insgesamt fünf Insassen beider Fahrzeuge leicht verletzt.

Ein Rettungsdienst brachte einige von ihnen zur Behandlung und Untersuchung in umliegende Krankenhäuser. Durch die Wucht des Zusammenstoßes waren beide Fahrzeuge nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der Gesamtschaden wird auf etwa 25.000 bis 30.000 Euro geschätzt. Zur medizinischen Versorgung der Personen und zur Reinigung der Unfallstelle waren neben der Polizei mehrere Helfer des Rettungsdienstes und der Feuerwehr im Einsatz.