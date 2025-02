Schwerer Unfall in Remseck am Neckar: Zwei Autos stoßen zusammen – vier Personen schwer verletzt

Schwerer Unfall in Remseck am Neckar

7 In Remseck am Neckar hat sich am Dienstag ein schwerer Verkehrsunfall ereignet. Foto: Karsten Schmalz/Karsten Schmalz

Auf der Landesstraße 1100 in Remseck am Neckar (Kreis Ludwigsburg) hat sich ein schwerer Verkehrsunfall ereignet. Was bisher bekannt ist.











In Remseck am Neckar (Kreis Ludwigsburg) hat sich am Dienstagmittag auf der Neckartalstraße ein schwerer Verkehrsunfall ereignet. Wie die Polizei mitteilt, waren an dem Unfall auf der Landesstraße 1100 zwei Autos beteiligt. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei wollte ein Autofahrer einen Traktor überholen und geriet dabei in den Gegenverkehr. Bei dem Unfall wurden vier Personen schwer verletzt. Ein Rettungshubschrauber war im Einsatz.

Gemeldet wurde der Unfall gegen 11.30 Uhr. Die Polizei machte noch keine Angaben dazu, wie hoch der Schaden ist. Derzeit ist die Straße voll gesperrt.

Die Unfallaufnahme dauert nach Angaben der Polizei noch an, Polizeibeamte sind zur Unfallaufnahme vor Ort (Stand: 12.53 Uhr). Auch die Feuerwehr Remseck ist mit einem Großaufgebot am Einsatzort.

Weitere Informationen folgen.