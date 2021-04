Unfall in Reichenbach

5 Laut Polizei hat es am Donnerstagabend einen Verkehrsunfall in Reichenbach gegeben. Foto: SDMG/SDMG / Kohls

Laut Polizei hat es am Donnerstagabend einen Verkehrsunfall in Reichenbach gegeben, bei dem eine Person schwer verletzt wurde. Drei Autos prallten zusammen.

Reichenbach - Nach Polizeiangaben hat es am Donnerstagabend gegen 17.33 Uhr einen Unfall an der Ecke Weinbergstraße/Blumenstraße in Reichenbach gegeben. Dabei wurde laut Polizei eine Person schwer verletzt und eine weitere Person leicht verletzt.

Der Unfallverursacher ist laut Polizei nach links in die Wagnerstraße abgebogen und hat dabei ein entgegenkommendes Auto übersehen. Bei dem Zusammenprall der Autos wurde das entgegenkommende Auto abgewiesen und prallte auf ein drittes Auto.

Die Ermittlungen der Polizei zum Unfall dauern an.