Unfall in Reichenbach: Radfahrer von Auto erfasst

Die Polizei schätzt den entstandenen Gesamtschaden auf etwa 2.500 Euro.

Im Kreis Esslingen wird am Mittwochnachmittag ein Radfahrer von einem abbiegenden Mercedes erfasst und leicht verletzt.











Am Mittwochnachmittag ist es in Reichenbach zu einer Kollision zwischen einem Auto und einem Fahrradfahrer gekommen.

Wie die Polizei mitteilt, war der Fahrer eines Mercedes gegen 17 Uhr auf der Stuttgarter Straße in Richtung Plochingen unterwegs und wollte nach rechts auf ein Grundstück abbiegen. Dabei übersah er offenbar einen auf dem Geh- und Radweg entgegenkommenden, 43-jährigen Fahrradfahrer.

Beim Zusammenstoß stürzte der Radler zu Boden und zog sich ersten Erkenntnissen der Polizei zufolge leichte Verletzungen zu. Zur weiteren Untersuchung und Behandlung wurde der Mann vom Rettungsdienst in eine Klinik gebracht.

Die Polizei schätzt den entstandenen Gesamtschaden an den Fahrzeugen auf etwa 2.500 Euro.