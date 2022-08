1 Der Motorradfahrer wurde schwer verletzt in ein Krankenhaus eingeliefert. Foto: dpa/Monika Skolimowska

Durch einen Unfall in Reichenbach an der Fils (Kreis Esslingen) ist am Dienstagmorgen ein Motorradfahrer schwer verletzt worden. Das Motorrad ist mit dem Auto einer 58-Jährigen zusammengestoßen.















Link kopiert

Ein Motorradfahrer ist am Dienstagmorgen durch einen Unfall in Reichenbach an der Fils schwer verletzt worden. Eine 58-jährige Autofahrerin war gegen 7.15 Uhr auf der Stuttgarter Straße von Plochingen in Richtung Reichenbach unterwegs. An der Einmündung wollte sie der Polizei zufolge nach links in die Christofstraße einbiegen. Sie hielt zunächst an, um zwei entgegenkommende Autos durchfahren zu lassen.

Beim Anfahren soll sie jedoch den Motorradfahrer, der hinter den Autos fuhr, übersehen haben. Deren 44 Jahre alter Motorradfahrer konnte nicht mehr schnell genug reagieren, sodass es im Einmündungsbereich zum Zusammenstoß kam. Ein Rettungswagen brachte den Motorradfahrer ins Krankenhaus. Beide Fahrzeuge waren nach dem Unfall so schwer beschädigt, dass sie abgeschleppt werden mussten. Der entstandene Sachschaden wird auf insgesamt etwa 8000 Euro geschätzt.