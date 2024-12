Unfall in Reichenbach: Kind rennt auf die Straße und wird angefahren

Unfall in Reichenbach

1 Das Kind wurde vom Rettungsdienst in eine Klinik gebracht. (Symbolfoto) Foto: dpa/Monika Skolimowska

In Reichenbach (Kreis Esslingen) ist am Mittwoch ein Kind verletzt worden, das in der Schulstraße plötzlich auf die Straße rannte.











In Reichenbach (Kreis Esslingen) ist am Mittwoch ein Kind angefahren worden, dass auf die Straße gerannt war. Der Junge wurde nach Angaben der Polizei in eine Klinik gebracht.

Der Achtjährige lief der Mitteilung der Polizei zufolge gegen 12.45 Uhr auf dem Gehweg der Schulstraße in Richtung Ortsmitte, als er unvermittelt auf die Fahrbahn rannte. Er wurde vom Auto eine 58-Jährigen erfasst, die in Richtung Paulinenstraße fuhr. Sie hatte noch versucht, einen Zusammenstoß zu verhindern, dies gelang aber trotz Vollbremsung nicht. Durch ein parkendes Auto hatte sie den Jungen zu spät gesehen.