Unfall in Reichenbach: Kein Gang eingelegt: Lastwagen rollt nach Parkversuch los und kracht in Stromkasten

Unfall in Filderstadt Senior verwechselt Gas und Bremse und landet mit Auto in Garten

In Filderstadt-Bonlanden (Kreis Esslingen) wollte ein 90-Jähriger am Montag in einen Parkplatz fahren, verwechselte dabei aber Gas- und Bremspedal. Er rammte ein geparktes Auto und landete schließlich in einem Garten.