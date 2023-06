1 Weil sie bei einem Verkehrsunfall in Reichenbach verletzt wurde, ist eine Fußgängerin in eine Klinik gebracht worden. Foto: picture alliance / dpa/Patrick Pleul

Eine 39 Jahre alte Frau ist am Montagmorgen bei einem Unfall in Reichenbach (Kreis Esslingen) verletzt worden. Die Fußgängerin war von einem Auto angefahren worden und gestürzt.















Mit leichten Verletzungen ist eine 39 Jahre alte Fußgängerin nach einem Verkehrsunfall am Montagmorgen in eine Klinik gebracht worden. Nach Angaben der Polizei war ein 50-Jähriger gegen 8.10 Uhr mit seinem Auto auf der Ulmer Straße in Reichenbach (Kreis Esslingen) unterwegs gewesen und wollte an der Einmündung nach links in die Bismarckstraße einbiegen.

Frau stürzt nach Kollision zu Boden

Dabei übersah er die 39-Jährige, die gerade die Fahrbahn querte und erfasste sie mit seinem Wagen. Daraufhin stürzte die Frau zu Boden. Ein Rettungswagen brachte die Verletzte zur Untersuchung und Behandlung in ein Krankenhaus. Am Auto ist nach Angaben der Polizei offenbar kein Sachschaden entstanden.