1 Eine 84-Jährige wurde am Donnerstag auf dem Parkplatz eines Discounters angefahren und leicht verletzt. (Symbolfoto) Foto: IMAGO/Wolfgang Maria Weber/IMAGO

In Reichenbach (Kreis Esslingen) wurde am Donnerstagnachmittag eine 84-Jährige Frau beim Einladen ihrer Einkäufe angefahren. Die Unfallverursacherin war im Anschluss davongefahren, konnte aber ermittelt werden.















Auf dem Parkplatz eines Discounters in der Olgastraße in Reichenbach (Kreis Esslingen) wurde am Donnerstag eine 84-jährige Frau angefahren. Wie die Polizei berichtet, verstaute die Seniorin gegen 12.30 Uhr gemeinsam mit ihrer Tochter Einkäufe in einem Auto. Zeitgleich parkte eine 88-Jährige rückwärts aus einer Parklücke aus und berührte die 84-Jährige. Diese stürzte dadurch und zog sich ersten Erkenntnissen nach leichte Verletzungen zu. Sie wurde zur Behandlung mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht, musste dort aber nicht stationär aufgenommen werden. Die 88-Jährige fuhr nach dem Vorfall zunächst weiter, konnte dank Zeugenaussagen aber wenig später ermittelt werden.