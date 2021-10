Unfall in Reichenbach an der Fils

6 Am späten Freitagnachmittag kam ein 56-jähriger Pkw-Fahrer bei einem Verkehrsunfall ums Leben. Foto: SDMG / Kohls

Ein 56-Jähriger Pkw Fahrer ist bei einem schweren Verkehrsunfall in Reichenbach an der Fils ums Leben gekommen. Mehrere Autos waren involviert, der Sachschaden wird von der Polizei auf 120.000 Euro geschätzt. Andere Fahrer wurden leicht verletzt.















Ein 56-jähriger Pkw Fahrer ist am späten Freitagnachmittag bei einem Verkehrsunfall in Reichenbach an der Fils ums Leben gekommen. Gegen 17.10 Uhr fuhr er auf der Landesstraße 1192 von Plochingen in Richtung Reichenbach und geriet in den stockenden Gegenverkehr. Die Ursache dafür ist nicht bekannt.



Laut Polizei streifte er hier zunächst das Auto eines 69-jährigen Fahrers, welchen er damit leicht verletzte. Durch die dabei entstandene Wucht wurde sein Auto gegen das dahinterstehende geschoben. Im weiteren Verlauf streifte er einen weiteren entgegenkommenden Pkw und schrammte einen vor ihm in gleicher Richtung fahrenden Pkw am linken Heck, bevor er frontal in einen entgegenkommenden Betonmischer-Lkw eines 44-Jährigen krachte und eingeklemmt wurde. Abschließend drehte sich das Auto des 56-jährigen und kollidierte noch mit einem auf die Reichenbacher Querspange auffahrenden Pkw. Der 51-jährige Fahrer wurde hierbei leicht verletzt. Der 56-Jährige erlag noch an der Unfallstelle seinen schweren Verletzungen.



Die Polizei schätzt den Sachschaden in Höhe von ca. 120.000 Euro. Um die Unfallursache zu klären, wurde auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Stuttgart, ein Gutachter eingeschaltet. An der Unfallstelle war ein Großaufgebot an Einsatzkräften von Rettungsdienst, Feuerwehr und Polizei eingesetzt. Sechs der insgesamt sieben beteiligten Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Aufgrund der umfangreichen Bergungsarbeiten und der baustellenbedingten Vollsperrung der parallel verlaufenden B 10 in Richtung Stuttgart, kam es über mehrere Stunden bis kurz nach 22.00 Uhr zu massiven Staus im Feierabendverkehr.