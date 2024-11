Unfall in Reichenbach an der Fils: Hyundai-Fahrer ohne Führerschein kracht betrunken gegen Ampel

Unfall in Reichenbach an der Fils

Ein 27-Jähriger fährt am Samstag in Reichenbach an der Fils gegen eine Ampel und flüchtet. Doch weil er durch die Kollision etwas verliert, hat die Polizei wenig Mühe, den Mann zu finden.

Ein 27-Jähriger fährt am Samstag in Reichenbach an der Fils gegen eine Ampel und flüchtet. Doch weil er durch die Kollision etwas verliert, hat die Polizei wenig Mühe, den Mann zu finden.











Ein 27-Jähriger hat am Samstagabend betrunken und ohne Führerschein einen Verkehrsunfall in Reichenbach an der Fils (Landkreis Esslingen) verursacht. Die Polizei ermittelt wegen des Verdachts der Straßenverkehrsgefährdung.

Laut Polizeibericht war der Mann gegen 20.30 Uhr mit seinem Hyundai an der Kreuzung Ulmer Straße/Blumenstraße gegen die dortige Ampelanlage geprallt und anschließend mit seinem Auto geflüchtet.

Kennzeichen bleibt nach Unfall in Reichenbach an der Fils liegen

Die Flucht blieb für den Mann allerdings erfolglos. Am Unfallort war durch die Kollision sein Kennzeichen liegengeblieben, weshalb die Polizei ohne Mühe seine Anschrift herausfand. Zudem hatten Zeugen das Geschehen beobachtet und die Polizei gerufen.

Die Polizei konnte den Mann an seiner Anschrift antreffen. Dort stellten die Beamten fest, dass der Mann laut eines vorläufigen Tests 1,5 Promille hatte. Zudem bestand laut Polizei der Verdacht auf den Konsum „verbotener Substanzen“. Der Mann musste daraufhin eine Blutprobe abgeben. Außerdem stellte die Polizei fest, dass der 27-Jährige keinen Führerschein besitzt.

Ihn erwarten nun mehrere Strafanzeigen. Zum entstandenen Sachschaden liegen der Polizei noch keine Erkenntnisse vor.