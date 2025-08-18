Unfall in Reichenbach: 40-Jähriger fährt betrunken gegen Lichtmast und flieht

1 Die Polizei stellte beim mutmaßlichen Unfallverursacher einen Atemalkoholwert von über zwei Promille fest. (Symbolfoto) Foto: PSPress

Nach einem Unfall in offenbar alkoholisiertem Zustand versuchte ein 40-Jähriger am Sonntagabend in Reichenbach (Kreis Esslingen) zu fliehen. Die Polizei konnte ihn ausfindig machen.











Ein 40-Jähriger hat am Sonntagabend in Reichenbach einen Unfall verursacht und ist geflohen. Nach Angaben der Polizei war der Mann gegen 19 Uhr mit einem Ford Transit im Kreisverkehr an der Stuttgarter Straße unterwegs. Dort prallte er frontal gegen einen Lichtmast und fuhr anschließend davon.

Ein Zeuge notierte das Kennzeichen des Ford und alarmierte die Polizei. Die Beamten trafen den mutmaßlichen Fahrer kurze Zeit später an seiner Wohnadresse an. Ein Alkoholtest zeigte einen Wert von über zwei Promille. Der Mann musste seinen Führerschein abgeben und eine Blutprobe abgeben.

