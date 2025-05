Unfall in Reichenbach: 13-Jährige fährt plötzlich auf die Straße und wird von Auto erfasst

Unfall in Reichenbach

1 Die Polizei sichert eine Unfallstelle. (Symbolfoto) Foto: dpa/Puchner

Bei einem Unfall in Reichenbach (Kreis Esslingen) ist am Samstag ein 13-jähriges Mädchen verletzt worden, ersten Erkenntnissen nach leicht. Ein Auto hatte das Kind erfasst, nachdem es unvermittelt auf die Straße gefahren war.











Eine 13-Jährige ist am Samstagnachmittag in Reichenbach an der Fils im Kreis Esslingen bei einem Verkehrsunfall verletzt worden. Das Mädchen war nach Angaben der Polizei gegen 15 Uhr mit einem E-Scooter auf dem Gehweg der Bahnhofstraße unterwegs.

Ohne auf den Verkehr zu achten, fuhr sie dann plötzlich auf die Olgastraße und prallte dort mit dem Auto eines 36 Jahre alten Fahrers zusammen.

Nach dem Zusammenstoß begab sich die Verletzte gemeinsam mit ihrer Mutter zur ärztlichen Untersuchung.