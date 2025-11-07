Unfall in Plochingen: Zwei Jugendliche auf Kawasaki von Auto angefahren

1 Der Rettungsdienst behandelte die Jugendlichen an der Unfallstelle. (Symbolfoto) Foto: imago images/onw-images

Ein abbiegendes Auto hat am Donnerstag einem Motorrad die Vorfahrt genommen. Beide Personen darauf stürzten und wurden verletzt.











﻿ Zwei Jugendliche haben am Donnerstagabend bei einem Unfall in Plochingen (Kreis Esslingen) leichte Verletzungen erlitten. Nach Angaben der Polizei Esslingen war ein 59-Jähriger gegen 19.45 Uhr mit seinem Mercedes auf der Esslinger Straße unterwegs und wollte an der Kreuzung zur Wilhelmstraße nach links abbiegen.

Dabei hat er zunächst angehalten, beim Anfahren jedoch ein entgegenkommendes Kleinkraftrad der Marke Kawasaki übersehen. Trotz eines Ausweichversuchs kam es im Kreuzungsbereich zur Kollision.

Der 16-jährige Motorradfahrer und seine 15-jährige Mitfahrerin wurden von der Kawasaki geschleudert und stürzten auf die Fahrbahn. Beide wurden vom Rettungsdienst vor Ort ambulant behandelt und anschließend nach Hause entlassen. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 7.500 Euro. Die Kawasaki war nicht mehr fahrbereit und wurde von Angehörigen abgeholt.