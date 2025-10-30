Unfall in Plochingen: Vierjähriger rennt auf Straße und wird von Auto erfasst

1 Der verletzte Junge wurde in ein Krankenhaus gebracht. (Symbolbild) Foto: Julian Stratenschulte/dpa

Ein vier Jahre alter Junge rennt am Mittwoch in Plochingen auf die Straße und wird dabei von einem Auto erfasst. Der Junge kommt mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus.











Ein vier Jahre alter Junge ist am Mittwochnachmittag in Plochingen auf die Straße gerannt und von einem Mercedes erfasst worden. Der Junge wurde leicht verletzt.

Wie die Polizei berichtet, war ein 65 Jahre alter Mercedes-Fahrer gegen 13.30 Uhr in der Geschwister-Scholl-Straße unterwegs, als der Vierjährige plötzlich von links herkommend vom Gehweg aus über die Straße rannte und von dem Wagen des Mannes erfasst wurde.

Sanitäter kümmerten sich um den Buben und brachten ihn mit einem Rettungswagen zur Behandlung in ein Krankenhaus.