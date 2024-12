Unfall in Plochingen: Überholmanöver geht schief – 20.000 Euro Schaden

1 Die Polizei sicherte die Unfallstelle. (Symbolfoto) Foto: Marijan Murat/dpa/Marijan Murat

Als ein 20-Jähriger am Donnerstag in Plochingen (Kreis Esslingen) zum überholen eines Mercedes ansetzt, biegt dieser ab. Zuvor hat er offenbar geblinkt. Der Audi kann einen Zusammenstoß verhindern, kracht dann allerdings gegen eine Laterne und ein Haus.











In Plochingen (Kreis Esslingen) kam es am Donnerstagabend zu einem schadensreichen Unfall auf der Esslinger Straße. Verletzt wurde dabei aber laut Polizeiangaben glücklicherweise niemand.

Den bisherigen Erkenntnissen der Polizei zufolge fuhr ein 41-Jähriger gegen 20.20 Uhr langsam mit seinem Mercedes in Richtung Innenstadt und suchte dabei einen Parkplatz. Weil am rechtes Straßenrand keine Plätze frei waren, setzte er dann offenbar den Blinker nach links, dort in eine Auffahrt einzubiegen. Ein 20-Jähriger in selber Fahrtrichtung setzte dann aber zum Überholen an.

Als der Mercedes dann abbog, wich der Audifahrer nach links aus, fuhr auf die Gegenspur, über den Bordstein und gegen eine Laterne. Erst an einer Hauswand blieb sein Auto dann schließlich stehen. Die beiden Fahrzeuge hatten sich nicht berührt, auch die Hauswand blieb augenscheinlich unbeschädigt. Der Audi musste nach dem Unfall abgeschleppt werden. Die Polizei schätzt den Schaden auf insgesamt etwa 20.000 Euro.