Unfall in Plochingen: Senior verwechselt Gas und Bremse und fährt durch Schranke

1 Der Senior landete an einer Mauer. Foto: SDMG//Kohls

Bei einem Unfall im Parkhaus am Hundertwasserhaus in Plochingen (Kreis Esslingen) sind am Freitagvormittag zwei Personen verletzt worden. Ein Autofahrer hatte Gas- und Bremspedal verwechselt und war durch die Schranke gegen einen Pfosten gefahren.











Am Freitagvormittag sind bei einem Unfall in Plochingen (Kreis Esslingen) zwei Personen leicht verletzt worden. Wie die Polizei auf Nachfrage sagt, hatte ein älterer Autofahrer bei der Einfahrt ins Parkhaus am Hundertwasserhaus in der Neckarstraße vor der Schranke versehentlich Gas gegeben, anstatt zu bremsen.

Er fuhr durch die Schranke und prallte gegen einen Betonpfeiler im Parkhaus. Beide Insassen des Autos wurden leicht verletzt, der Rettungsdienst versorgte sie. Eine Person musste in eine Klinik gebracht werden. Das Auto wurde abgeschleppt.