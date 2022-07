Unfall in Plochingen

Ein offenbar betrunkener Autofahrer hat am Sonntagabend in Plochingen (Kreis Esslingen) ein geparktes Auto gestreift. Dabei hat er einen hohen Schaden angerichtet.















In der Esslinger Straße in Plochingen (Kreis Esslingen) hat am Sonntagabend ein betrunkener Autofahrer einen geparkten Wagen gestreift und dabei einen hohen Schaden verursacht.

Nach Polizeiangaben war gegen 19.25 Uhr ein 52-Jähriger in seinem Wagen von Plochingen in Richtung Altbach unterwegs. Kurz nach der Kreuzung Schillerstraße streifte er offenbar einen geparkten Wagen. Dabei verursachte er an beiden Fahrzeugen einen Schaden von über 21 000 Euro. Sein eigenes Auto war den Angaben zufolge im Anschluss nicht mehr fahrtüchtig und musste von einem Abschleppservice abtransportiert werden.

Bei der Unfallaufnahme führten die Beamten auch einen Alkoholtest beim 52-jährigen Fahrer durch, dieser gab einen Wert von 2,3 Promille aus. Der Mann musste sich einer Blutentnahme unterziehen und seinen Führerschein abgeben.