Unfall in Plochingen: Lkw-Fahrer verletzt Kollegen beim Rückwärtsfahren

1 Die Polizei sichert eine Unfallstelle. (Symbolfoto) Foto: IMAGO/Bihlmayerfotografie

In Plochingen wurde ein Mann am Montagnachmittag zwischen einem Lkw und einer Schneidemaschine eingeklemmt, weil sein Kollege ihn beim Wenden mit dem Lastwagen übersehen hatte.











Link kopiert

﻿ (#headline##

Arbeitsunfall Plochingen

##title##

Lkw-Fahrer verletzt Kollegen beim Rückwärtsfahren

Alternative Titel:

Arbeiter bei Wendemanöver eingeklemmt

Unfall mit Lkw in Plochinger Stuifenstraße

Kollege von Lastwagen erfasst und verletzt

Polizei ermittelt nach Arbeitsunfall in Plochingen

##body##

Ein Arbeiter hat sich am Montagnachmittag in Plochingen bei einem Unfall verletzt. Nach Angaben der Polizei hat ein Lkw-Fahrer gegen 14 Uhr in der Stuifenstraße gewendet und dazu rückwärts in den Donauschwabenweg gefahren.

Dabei hat er seinen Kollegen übersehen, der dort mit einer Schneidemaschine am Asphalt gearbeitet hat. Der Mann wurde kurzzeitig zwischen dem Lastwagen und der Maschine eingeklemmt.

Der Verletzte wurde vom Rettungsdienst in eine Klinik gebracht, wo er weiter untersucht und behandelt wurde. Die Polizei hat Ermittlungen zum genauen Unfallhergang aufgenommen.

##Additional information##

Kürzel des Pressemeldungsautors (mr) wurde nicht übernommen.

ES): Kollegen mit Lkw erfasst

Ein Unfall mit Personenschaden hat sich am Montagnachmittag in Plochingen ereignet. Gegen 14.20 Uhr wollte ein Lkw-Lenker in der Stuifenstraße wenden und fuhr dazu rückwärts in den Donauschwabenweg ein. Hierbei übersah er seinen Kollegen, der dort mit einer Schneidemaschine Arbeiten am Asphalt durchführte. Der Mann wurde kurzzeitig zwischen dem Laster und der Maschine eingeklemmt. Aufgrund seiner dabei erlittenen Verletzungen wurde er vom Rettungsdienst zur weiteren Untersuchung und Behandlung in eine Klinik gebracht. (mr)