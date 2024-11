Unfall in Plochingen: Kind auf Zebrastreifen von Senior angefahren

1 Ein 78-Jähriger hat am Mittwoch ein zehnjähriges Mädchen auf einem Zebrastreifen angefahren. (Symbolfoto) Foto: IMAGO/Hanno Bode

In Plochingen biegt am Mittwoch ein Autofahrer in die Brühlstraße ab. Dabei übersieht er ein Kind auf dem Zebrastreifen und fährt es an. Das zehnjährige Mädchen muss in eine Klinik gebracht werden.











Bei einem Unfall in Plochingen (Kreis Esslingen) ist am Mittwoch ein zehnjähriges Mädchen von einem Auto erfasst worden. Wie die Polizei berichtet, hatte ein 78-jähriger Autofahrer das Mädchen beim Abbiegen übersehen und angefahren.

Der Mann war zuvor auf der Esslinger Straße in Richtung Stadtmitte unterwegs und bog dann gegen 14 Uhr nach links in die Brühlstraße ab. Das Mädchen wurde auf die Motorhaube des Autos aufgeladen und auf den Gehweg geschleudert. Sie wurde verletzt und vom Rettungsdienst behandelt. Dann wurde das Kind zur weiteren Untersuchung in eine Klinik gebracht.