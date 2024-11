Unfall in Plochingen: Fußgängerin beim Abbiegen angefahren

1 Der Rettungsdienst brachte die Verletzte in eine Klinik. (Symbolfoto) Foto: IMAGO//Michael Bihlmayer

In Plochingen hat am Dienstagabend eine Autofahrerin beim Abbiegen eine Fußgängerin angefahren. Wie die Polizei berichtet, wurde die Frau dabei leicht verletzt.











Am Dienstagabend hat ein Toyota eine Fußgängerin in Plochingen (Kreis Esslingen) angefahren. Eine 75-jährige Fahrerin fuhr gegen 21 Uhr auf der Schorndorfer Straße in Richtung Stumpenhof, berichtet die Polizei. Beim Abbiegen in die Beethovenstraße übersah sie eine 59-jährige Fußgängerin, die gerade die Straße überquerte. Nach Angaben der Polizei spielten offenbar auch das Regenwetter und die dunkle Kleidung der Fußgängerin für den Unfall eine Rolle. Das Fahrzeug erfasste die Frau, die daraufhin stürzte und verletzt wurde.

Ein Rettungswagen brachte sie zur Behandlung in eine Klinik.