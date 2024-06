Unfall in Plochingen: Frau bei Auffahrunfall verletzt

Unfall in Plochingen

1 Der Rettungsdienst brachte die 55-Jährige in eine Klinik. (Symbolfoto) Foto: IMAGO/Steffen Schellhorn www.augenflug

In Plochingen ist am Donnerstag eine 55-Jährige bei einem Unfall verletzt worden. Ein Mann war an einer roten Ampel auf ihr Auto aufgefahren.











Bei einem Unfall in Plochingen (Kreis Esslingen) ist am Donnerstag auf der Otto-Konz-Brücke eine Person verletzt worden. Nach Angaben der Polizei fuhr ein 66-Jähriger gegen 14.30 Uhr mit seinem VW auf einen Fiat auf, dessen Fahrerin an einer roten Ampel angehalten hatte.

Die 55-Jährige wurde bei dem Unfall offenbar leicht verletzt, sie wurde zu weiteren Untersuchungen in eine Klinik gebracht. Den Schaden an den beiden Autos schätzt die Polizei auf 5000 Euro.