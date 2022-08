1 Das Fahrzeug erlitt einen wirtschaftlichen Totalschaden. (Symbolbild) Foto: dpa/Patrick Seeger

In der Nacht von Freitag auf Samstag ist eine 40-jährige Frau mit zwei Mitfahrern betrunken in eine Böschung gefahren und verursachte einen wirtschaftlichen Totalschaden am Fahrzeug. Alle blieben weitestgehend unverletzt.















In der Nacht von Freitag auf Samstag ist es gegen 2 Uhr in der Schorndorfer Straße zu einem Verkehrsunfall gekommen. Nach derzeitigen Ermittlungen der Polizei fuhr eine 40-jährige Frau aus Remshalden ihr Fahrzeug von Plochingen kommend in Richtung Stumpenhof und kam etwa 200 Meter vor der Einmündung zu den Lettenäckern nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte frontal in eine Böschung.



Das Fahrzeug wurde im Frontbereich stark beschädigt und die Airbags lösten sich aus, ein Schaden an der Böschung entstand jedoch nicht. Der Beifahrer und der Mitfahrer auf der Rückbank, welche beide nicht angeschnallt waren, blieben wie die Fahrerin unverletzt. Diese erlitt lediglich eine Prellung durch den Sicherheitsgurt.



An der Fahrerin konnten die Polizeibeamten einen Alkoholgeruch feststellen und führten deshalb einen Atemalkoholtest durch. Dieser ergab einen merklichen Alkoholgehalt, weswegen im Anschluss eine Blutentnahme angeordnet wurde. Der Führerschein der Frau wurde beschlagnahmt. Ihr nicht mehr fahrbereites Auto wurde durch einen Abschleppdienst geborgen und abtransportiert. Beim Fahrzeug dürfte ein wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von etwa 20.000 Euro entstanden sein.