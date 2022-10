1 Der Motorradfahrer kann einen Zusammenstoß mit dem Auto durch eine Vollbremsung zwar verhindern, stürzt jedoch und wird dabei schwer verletzt. Foto: picture alliance/Patrick Seeger

Ein Autofahrer soll der Polizei zufolge am Donnerstag in Plochingen (Kreis Esslingen) die Vorfahrt eines Motorradfahrers missachtet haben. Der Motorradfahrer wird durch den Unfall schwer verletzt.















Link kopiert

Mit Verletzungen noch unklaren Ausmaßes ist ein Motorradfahrer nach einem Unfall, der sich am Donnerstagvormittag an der Einmündung Schorndorfer Straße / Bismarckstraße in Plochingen ereignet hat, in die Klinik gebracht worden.

Ein 49-jähriger Autofahrer war gegen 9.30 Uhr auf der Bismarckstraße unterwegs und wollte links in die Schorndorfer Straße einbiegen. Dabei soll er laut Polizeiangaben die Vorfahrt eines von links kommenden Motorradfahrers missachtet haben. Der 54-jährige Motorradfahrer habe zwar durch eine Vollbremsung einen Zusammenstoß verhindern können, sei aber gestürzt und dadurch schwer verletzt worden. Das Motorrad, an dem ein Schaden von etwa 1000 Euro entstanden war, wurde abgeschleppt.