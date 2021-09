Unfall in Plochingen

1 Die Motorradfahrerin zog sich bei dem Unfall leichte Verletzungen zu (Symbolfoto). Foto: picture alliance/dpa/Carsten Rehder

Weil ein 38-jähriger Autofahrer die Vorfahrt einer 51-jährigen Motorradfahrerin missachtete, kam es am Donnerstagabend in Plochingen (Kreis Esslingen) zu einem Verkehrsunfall.

Plochingen - Die Missachtung der Vorfahrt ist die Ursache für einen Verkehrsunfall am Donnerstagabend in Plochingen (Kreis Esslingern). Der 38-jährige Fahrer eines Ford bog laut Polizei gegen 19.45 Uhr von der Friedrichstraße nach rechts in die vorfahrtsberechtigte Esslinger Straße ein und übersah hierbei eine von links kommende Motorradfahrerin im Alter von 51 Jahren.

Diese leitete daraufhin eine Vollbremsung ein und stürzte in der Folge auf den Asphalt. Dabei erlitt sie wie bislang bekannt ist leichte Verletzungen, weshalb sie vom Rettungsdienst zur weiteren Untersuchung und Behandlung in eine Klinik gebracht wurde. Zu einer Kollision zwischen den Fahrzeugen war es nicht gekommen. Der Schaden am Motorrad beträgt mehrere hundert Euro.