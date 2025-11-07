Unfall in Plochingen: Autofahrer flüchtet nach Unfall – Polizei sucht Zeugen

1 Die Polizei ermittelt. (Symbolfoto) Foto: Gerhard Seybert - stock.adobe.com

﻿ Ein 41-jähriger Autofahrer hat am Donnerstagnachmittag in Plochingen (Kreis Esslingen) einem entgegenkommenden Auto ausweichen müssen. Dabei entstand erheblicher Schaden, berichtet die Polizei.

Demnach war der Mann gegen 16 Uhr mit seinem Toyota Corolla auf der Schorndorfer Straße in Richtung Plochingen unterwegs. Auf Höhe der Einmündung Talweg hat ein unbekannter Autofahrer beim Linksabbiegen die Vorfahrt des Toyota-Fahrers missachtet. Beim Versuch, einen Zusammenstoß zu vermeiden, ist der 41-Jährige nach rechts von der Fahrbahn abgekommen und gegen einen Leitpfosten sowie eine Straßenlaterne geprallt.

Der Unfallverursacher fuhr weiter, nachdem er kurzzeitig abgebremst hatte. Nach bisherigen Erkenntnissen handelte es sich um eine schwarze Mercedes E- oder C-Klasse mit dem Teilkennzeichen ES-KI. Der Toyota blieb an einem Abhang stehen und musste abgeschleppt werden. Der Schaden am Wagen wird auf etwa 7.000 Euro geschätzt, an Leitpfosten und Laterne auf rund 2.000 Euro. Während der Unfallaufnahme war die Straße nur einspurig befahrbar. Die Polizei bittet Zeugen, sich unter 07 11 / 39 90 42 0 zu melden.

