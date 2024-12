Unfall in Plochingen: Autofahrer fährt Fußgängerin auf Zebrastreifen an

Autofahrer fährt Fußgängerin auf Zebrastreifen an

Unfall in Plochingen

1 Der Rettungsdienst brachte die Verletzte in eine Klinik. (Symbolfoto) Foto: Christian Schwier - stock.adobe./Symbolbild Rettungsdienst

Bei einem Unfall in Plochingen am Donnerstag ist eine 20-Jährige verletzt worden.











Am Donnerstagabend hat ein Autofahrer in der Esslinger Straße in Plochingen (Kreis Esslingen) eine Fußgängerin angefahren. Der Unfall ereignete sich gegen 18.30 Uhr, berichtet die Polizei.

Der 32-Jährige fuhr in seinem BMW, als er auf dem Zebrastreifen an der Widdumstraße die 20-jährige Frau übersah. Die junge Frau ging in Richtung Bahnhof über den Zebrastreifen. Nachdem sie vom Auto erfasst worden war, stürzte sie und wurde verletzt.

Rettungskräfte brachten die Fußgängerin zur medizinischen Versorgung in eine nahe gelegene Klinik. Ersten Erkenntnissen zufolge wurde sie leicht verletzt.