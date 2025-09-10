Unfall in Plochingen: Auto fährt frontal gegen Betonmischer – zwei Verletzte und hoher Schaden

8 Den Schaden am Auto schätzt die Polizei auf 30.000 Euro. Foto: SDMG

Bei einem Unfall in Plochingen (Kreis Esslingen) werden am Mittwoch zwei Männer verletzt, sie müssen in Kliniken gebracht werden. Was ist bekannt?











Link kopiert

In Plochingen (Kreis Esslingen) ist am Mittwochmorgen ein Auto frontal gegen einen Betonmischer gefahren. Wie ein Sprecher der Polizei unserer Redaktion auf Nachfrage sagt, war ein Autofahrer kurz nach 8.30 Uhr in der Esslinger Straße auf die linke Seite der Fahrbahn gekommen und dort frontal mit einem Lkw zusammengestoßen.

Beide Fahrer wurden bei dem Unfall so schwer verletzt, dass sie in Kliniken gebracht werden mussten. Zudem entstand an den Fahrzeugen ein Schaden von insgesamt etwa 55.000 Euro.

Sowohl das Auto, als auch der Betonmischer waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Warum der Mann in den Gegenverkehr geraten war, ist noch unklar.