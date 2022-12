Unfall in Plochingen

1 Der Unfall ereignet sich im Bereich der Neckarbrücke in Plochingen. Foto: picture alliance //Stefan Puchner

Ein 18-Jähriger ist am Dienstag mit seinem Auto bei Plochingen (Kreis Esslingen) unterwegs, als er mit dem Fahrzeug einer 39-Jährigen zusammengestoßen. Wegen des Unfalls musste die Strecke etwa eine Stunde gesperrt werden.















Ein Schaden in Höhe von etwa 10 000 Euro ist durch einen Verkehrsunfall am Dienstagabend bei der Neckarbrücke in Plochingen entstanden.

Ein 18-Jähriger war mit seinem Auto gegen 18.25 Uhr auf der Ulmer Straße in Richtung Stadtmitte unterwegs. Nach dem Kreisverkehr befuhr er laut Polizeiangaben die scharfe Linkskurve in Richtung der Brücke. Dabei schnitt er mit seinem Auto offenbar die Kurve und stieß mit dem Fahrzeug einer 39-Jährigen zusammen. Verletzt wurde durch den Unfall niemand. Das Auto des 18-Jährigen musste abgeschleppt werden. Im Zuge der Unfallaufnahme und Bergungsarbeiten musste die Strecke bis gegen 19.30 Uhr gesperrt werden, wodurch ein Stau entstand.