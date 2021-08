1 In Plochingen hat ein 23-Jähriger beim Abbiegen den Gegenverkehr gerammt und hohen Schaden verursacht (Symbolfoto). Foto: picture alliance / /Stefan Puchner

In Plochingen rammt ein junger Fahrer beim Abbiegen einen entgegenkommenden Audi. Es entsteht ein hoher Schaden, zudem kommt es zu zeitweisen Sperrungen. Verletzt wurde niemand.

Plochingen -

Gegen 19.30 Uhr kam es am Mittwochabend in Plochingen in der Schorndorferstraße auf Höhe der Bismarckstraße zu einem Unfall mit 45 000 Euro Schaden.

Die Polizei gab an, dass ein 23-Jähriger in seinem BMW in einer ansteigenden Rechtskurve nach links in die Bismarkstraße abbiegen wollte. Zuvor war er die Schorndorferstraße in Richtung Stumpenhof entlang gefahren. Beim Abbiegen stieß er jedoch mit einem entgegenkommenden Audi zusammen, der von einem 37-Jährigen gesteuert wurde. Beide Fahrzeuge wurden durch den Crash fahrunfähig und mussten abgeschleppt werden. Durch die Maßnahmen der Unfallaufnahme und die Bergungsarbeiten kam es zu mehreren kurzzeitigen Sperrungen der Schorndorferstraße, woraus Verkehrsbehinderungen resultierten. Alle Unfallbeteiligten blieben unverletzt.