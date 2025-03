Unfall in Plochingen: 30-Jähriger fährt betrunken gegen geparktes Auto – 10.000 Euro Schaden

Brand in Nürtingen Unbekannte zünden Müll an – Polizei ermittelt

In Nürtingen setzen am Sonntag Unbekannte einen Müllhaufen in Brand. Die Flammen greifen auf einen Holzverschlag über, der als Mülltonnen-Unterstand dient. Anwohner löschen das Feuer noch vor dem Eintreffen der Feuerwehr.