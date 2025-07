Unfall in Parkhaus Esslingen: 90-Jähriger fährt Anzeigetafel in Parkhaus um – Beifahrerin verletzt

1 Der Rettungsdienst brachte die verletzte 89-Jährige in eine Klinik. (Symbolfoto) Foto: IMAGO/BildFunkMV

In Esslingen wurde bei einem Unfall in einem Parkhaus eine Seniorin verletzt. Sie war ausgestiegen, um das heruntergefallene Parkticket aufzuheben, als der Fahrer losfuhr.











Bei einem Unfall am Montagnachmittag in einem Parkhaus in der Kiesstraße in Esslingen hat sich eine 89 Jahre alte Frau leicht verletzt. Sie war nach Angaben der Polizei Beifahrerin in einem Audi, den ein 90-Jähriger gegen 15 Uhr aus dem Parkhaus ausfahren wollte.

Während des Ausfahrens fiel der Frau die Parkkarte zu Boden, woraufhin sie ausstieg, um sie aufzuheben. In diesem Moment fuhr der Audi-Fahrer an, sodass die Frau stürzte.

Nach dem Sturz der Beifahrerin fuhr der Audi gegen eine digitale Anzeigetafel. Die Tafel wurde durch den Aufprall in Richtung eines entgegenkommenden VW Passat einer 57-Jährigen geschleudert.

Der Rettungsdienst brachte die verletzte Beifahrerin zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus. Der Gesamtschaden an beiden Fahrzeugen und der Einrichtung wird von der Polizei auf etwa 5.000 Euro geschätzt.